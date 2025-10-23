Salerno, baby gang bullizzavano coetanei e anziani

"A volte basta anche un semplice sguardo, quindi motivi futili, da parte di questi soggetti per far scaturire risse o altri episodi delittuosi". Così Domenico Di Vita, il vice comandante Polizia municipale Battipaglia. Una banda, composta da italiani e stranieri, minorenni e non, che imperversa a Battipaglia, nel Salernitano. Nel loro mirino, non solo coetanei ma anche adulti e anziani. Pochi giorni fa l'ultima aggressione. Due ragazzi della banda, un sedicenne e l’altro appena maggiorenne, sono venuti al di fuori di questa scuola per aspettare un ragazzo già precedentemente minacciato. Il padre è intervenuto per difendere il proprio figlio e loro se la sono presa direttamente con lui. Sono intervenuti i vigili, che hanno bloccato i due ragazzi, trovati in possesso di armi. "La volante che è intervenuta ha sequestrato un tirapugni, un coltello con lama estraibile e sostanze stupefacenti del tipo hashish" ha dichiarato Domenico Di Vita, vice comandante polizia municipale di Battipaglia.