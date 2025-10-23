Salerno, baby gang bullizzavano coetanei e anziani

La polizia municipale li ha identificati, due sono stati già fermati. Tra loro anche un 18ennedi Dario Vito
"A volte basta anche un semplice sguardo, quindi motivi futili, da parte di questi soggetti per far scaturire risse o altri episodi delittuosi". Così Domenico Di Vita, il vice comandante Polizia municipale Battipaglia. Una banda, composta da italiani e stranieri, minorenni e non, che imperversa a Battipaglia, nel Salernitano. Nel loro mirino, non solo coetanei ma anche adulti e anziani. Pochi giorni fa l'ultima aggressione. Due ragazzi della banda, un sedicenne e l’altro appena maggiorenne, sono venuti al di fuori di questa scuola per aspettare un ragazzo già precedentemente minacciato. Il padre è intervenuto per difendere il proprio figlio e loro se la sono presa direttamente con lui. Sono intervenuti i vigili, che hanno bloccato i due ragazzi, trovati in possesso di armi. "La volante che è intervenuta ha sequestrato un tirapugni, un coltello con lama estraibile e sostanze stupefacenti del tipo hashish" ha dichiarato Domenico Di Vita, vice comandante polizia municipale di Battipaglia.