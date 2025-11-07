Logo Tgcom24
Cronaca
Salerno, anziana truffata con la tecnica del finto nipote consegna 30mila euro

La vittima ha ricevuto una telefonata da un sedicente parente che chiedeva denaro per il pagamento di una multa

07 Nov 2025 - 12:10
Trentamila euro, i risparmi di una vita, consegnati in una busta a un giovane per strada. Così un'anziana di Maiori, in provincia di Salerno, è caduta nella trappola della truffa telefonica del finto nipote. Un uomo e una donna sono stati incastrati da questo video, che ha documentato la consegna del denaro: sono stati arrestati e posti ai domiciliari. La vittima ha ricevuto una telefonata da un sedicente parente che, con tono concitato, chiedeva denaro per il pagamento di una multa. Pochi minuti dopo, un complice si è presentato sotto casa per ritirare la somma. Nel filmato diffuso dai carabinieri si vede l'anziana camminare per strada con una voluminosa busta di carta. Dentro, 30mila euro in contanti. Subito dopo, un giovane l'ha raggiunta, ha preso la busta e si è allontanato. Grazie alle immagini, i militari sono riusciti a risalire ai due sospettati, accusati di truffa aggravata. 

