ESTATE 2025

Salento, pienone per il mare cristallino di Gallipoli

Qui il Ferragosto, come ogni anno, è stato all'insegna del relax... e"del lavoro

di Michela Pagano
16 Ago 2025 - 18:55
01:31 

Il Ferragosto a Gallipoli, come ogni anno, è stato all'insegna del mare e del relax, con spiagge affollate e lidi presi d'assalto. "Io vengo a Gallipoli da 50 anni. Il luogo è stupendo, ho cresciuto i miei figli qui, ora ci sono i miei nipoti. Questo è un luogo che non tradiremo mai, probabilmente verranno anche i miei pronipoti", dice un turista. "Sono 62 anni che sono a Milano. Tutti gli anni vengo qua", sottolinea un altro. C'è chi osserva il mare dalla terrazza, chi legge un libro in spiaggia, chi si intrattiene con l'enigmistica e persino chi si porta avanti col lavoro. Insomma, nessuno rinuncia al mare cristallino del Salento, nemmeno quando le nuvole minacciano pioggia.

