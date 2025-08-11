Salento, pesce scorpione avvistato a Santa Caterina

A"causa dell'innalzamento delle temperature, a partire dai primi anni 90 è "stato avvistato sempre più spesso anche nel Mar Mediterraneo, nel quale, secondo gli esperti, è arrivato tramite il canale di Suez."di Giulia Mutti
Un avvistamento inaspettato nelle acque di Santa Caterina, a Marina di Nardò, nel Salento. Un pesce scorpione ha fatto capolino tra gli scogli ed è stato filmato da un team di ricercatori del centro di speloeologia sottomarina Apogon della città, durante un’immersione per fini di ricerca.
Un nuovo inquilino per i nostri mari. il pesce scorpione, noto anche col nome di pesce leone, è originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. A causa dell'innalzamento delle temperature, a partire dai primi anni 90 è stato avvistato sempre più spesso anche nel mar mediterraneo, nel quale, secondo gli esperti, è arrivato tramite il canale di Suez.
