Salento, pesce scorpione avvistato a Santa Caterina

Un nuovo inquilino per i nostri mari. il pesce scorpione, noto anche col nome di pesce leone, è originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. A causa dell'innalzamento delle temperature, a partire dai primi anni 90 è stato avvistato sempre più spesso anche nel mar mediterraneo, nel quale, secondo gli esperti, è arrivato tramite il canale di Suez.