Rubato il costume di Capitan America, il volontario dei bimbi malati

“Mi hanno rubato il costume di Capitan America, quello con cui da 13 anni porto sorrisi ai bimbi malati in tutta Italia.” A parlare è Walter Galiano, torinese e fondatore della onlus Nida, un’organizzazione di 300 volontari che si autofinanziano per visitare ospedali, orfanotrofi e case famiglia vestiti da supereroi. Il furto è avvenuto nella sua auto, dove era custodito il costume completo di accessori. Un gesto che colpisce non solo per il valore simbolico del vestito, ma anche per l’impegno e l’umanità dietro il progetto. “Quel vestito – dice Walter – nessuno può capirne davvero l’importanza.”