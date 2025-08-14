Ruba pietre a Pompei, arrestato scozzese: "Erano per mio figlio"

Quando i carabinieri lo hanno fermato alla stazione Villa dei Misteri della Circumvesuviana, l'uomo, un turista scozzese in vacanza in Italia, ha candidamente ammesso che le sei pietre che si trovavano nel suo zaino erano destinate alla collezione personale del figlio. E' accusato di furto aggravato, perché quei reperti si trovavano all'intero del Parco Archeologico di Pompei. Difficile credere che il visitatore non immaginasse la gravità del suo gesto: durante una visita nel sito patrimonio dell'Unesco, di nascosto si è infilato nello zaino le pietre raccolte nel corso della camminata, con l'intenzione di riportarsele in Scozia, come prezioso souvernir da regalare al figlio.