Rovigo, rissa a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne

E' morto a 23 anni, senza un perché, per strada, in mezzo alla gente, in pieno centro città, durante una rissa tra stranieri con cocci e coltelli. Ancora un episodio di scontri tra bande a Rovigo. La guerriglia urbana, questa volta tra cittadini di origine pakistana e tunisina, come la vittima, è scoppiata a mezzanotte vicino al parchetto dei bambini. Il quartiere era particolarmente affollato in quel momento, con le famiglie a passeggio nella sera d'estate e i tifosi che tornavano a casa dopo aver assistito alle finali del mondiale under 20 di rugby.