Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'intervista

Rosella, l'ultima pescatrice del lago di Garda

Ai nostri microfoni racconta come ha visto cambiare il lago negli ultimi 60 anni

di Alessandro Ongarato
04 Ott 2025 - 19:51
01:34 

Il Garda è stato per sessant'anni la sua casa, le ha dato da vivere, lo ha visto cambiare. Oggi Rosella Orlandi, l'ultima pescatrice del lago, lo osserva dalla riva, con nostalgia, senza rimpianto.

Un tempo bastava calare le reti, e subito si riempivano di tinche, sarde, alborelle. Di pesci ormai nel lago non se ne trovano quasi più. Solo siluri giganti e gamberi devastatori, racconta Rosella, mentre mostra le immagini di quella che è stata la sua vita.

video tg
lago di garda

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri