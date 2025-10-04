Rosella, l'ultima pescatrice del lago di Garda

Ai nostri microfoni racconta come ha visto cambiare il lago negli ultimi 60 annidi Alessandro Ongarato
Il Garda è stato per sessant'anni la sua casa, le ha dato da vivere, lo ha visto cambiare. Oggi Rosella Orlandi, l'ultima pescatrice del lago, lo osserva dalla riva, con nostalgia, senza rimpianto.
Un tempo bastava calare le reti, e subito si riempivano di tinche, sarde, alborelle. Di pesci ormai nel lago non se ne trovano quasi più. Solo siluri giganti e gamberi devastatori, racconta Rosella, mentre mostra le immagini di quella che è stata la sua vita.
