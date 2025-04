Roma, vacanze di Pasqua con furti in casa

E' allarme tra i residenti del quartiere Don Bosco, periferia Est di Roma, che si preparano a passare qualche giorno fuori casa per la Pasqua. Nelle chat di vicinato sono state diffuse le immagini di loschi figuri che all'alba si introducono nei condomini per lasciare segni sulle porte: nastri adesivi o silicone. Sarebbe il modo per controllare se l'abitazione è senza proprietari, per poi poter commettere furti.