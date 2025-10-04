Logo Tgcom24
Roma, un gruppo di manifestanti si stacca dal corteo, comincia la guerriglia...

La cronaca delle violenze nella Capitale al termine della manifestazione per Gaza

di Maria Stella Carrara
04 Ott 2025 - 22:41
01:24 

Roma, al termine della corteo per Gaza, un gruppo di alcune centinaia di persone, incappucciate e travisate, hanno dato luogo a varie intemperanze che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Prima un gruppo di estremisti si è diretto verso il centro, col volto travisato e incappucciato, con l'intento di raggiungere obiettivi sensibili.Tutti sono stati bloccati alle spalle di piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza, per poi essere identificati e rilasciati. Complessivamente sono state identificate 262 persone. Per tutte sarà valutato il deferimento per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.Nelle successive fasi di deflusso, gruppi di facinorosi hanno dato alle fiamme autovetture e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine

