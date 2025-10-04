Roma, un gruppo di manifestanti si stacca dal corteo, comincia la guerriglia...

Roma, al termine della corteo per Gaza, un gruppo di alcune centinaia di persone, incappucciate e travisate, hanno dato luogo a varie intemperanze che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Prima un gruppo di estremisti si è diretto verso il centro, col volto travisato e incappucciato, con l'intento di raggiungere obiettivi sensibili.Tutti sono stati bloccati alle spalle di piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza, per poi essere identificati e rilasciati. Complessivamente sono state identificate 262 persone. Per tutte sarà valutato il deferimento per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.Nelle successive fasi di deflusso, gruppi di facinorosi hanno dato alle fiamme autovetture e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine