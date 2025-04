Roma torna "caput mundi" per l'ultimo viaggio di Papa Francesco

Dalla Porta del Perugino, proprio sotto la finestra della sua stanza a Casa Santa Marta, il corteo funebre intreccia la storia e attraversa piazza Venezia e via dei Fori Imperiali con il Colosseo a fare da sfondo: simbolo di bellezza e di martirio, luogo della Via Crucis più famosa che Bergoglio l'ultimo Venerdì Santo non riuscì a presiedere.