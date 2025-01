Roma, studente accoltellato dopo una lite a scuola

Una banale lite a scuola, forse per uno spintone, nel quartiere Testaccio a Roma, tra due minorenni che si trasforma in un agguato alla fine delle lezioni. Una spedizione punitiva di cui è stato vittima un ragazzo di 17anni di origini filippine. Accoltellato alla gola. Usciti da scuola la vittima avrebbe affrontato il suo coetaneo, un ragazzo italiano di 16 anni, per chiarire la lite precedente. Il 16enne, secondo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti, avrebbe chiesto l'aiuto di un suo amico di nazionalità nordafricana. Sarebbe stato quest'ultimo a ferire il 17enne filippino con una coltellata alla gola e poi a darsi alla fuga. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza per capire se altre persone possano aver preso parte alla rissa. Intanto, hanno identificato le 3 persone coinvolte, ma ancora non è stato trovato il coltello con cui il nordafricano avrebbe colpito il 17enne.