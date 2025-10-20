Roma, sorprende il ladro e viene accoltellato: "Mezzo millimetro in più e..."

"Bastava mezzo millimetro in più...e non so se ce l'avrei fatta". Un taglio dalla tempia fino alla mandibola, che prosegue sul collo, all'altezza della carotide. E' vivo per miracolo Roberto, 52 anni, da 25 responsabile della sicurezza per vari locali di Roma. Sabato notte, alle 3 e mezzo, nel cuore di Trastevere, è stato aggredito da un gruppo di maghrebini, dopo un tentativo di furto. Il giovane che aveva tentato di rubare i soldi, colpisce Roberto al volto. "Ho capito subito che era grave. Mi sono tamponato. Fortuna vuole che questo locale è adiacente a piazza Trilussa e a quell'ora lì c'erano subito i carabinieri che sono intervenuti", racconta la vittima. L'aggressore è stato arrestato e si trova nel carcere di Rebibbia con l'accusa di tentato omicidio. Ha 21 anni, è egiziano, incensurato, regolare sul territorio italiano. "Stato d'animo? Da ieri non faccio altro che riflettere se è il caso di fermarsi, perché finché gira questo tipo di personaggi in città... Questi non danno valore alla vita", conclude Roberto.