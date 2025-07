Roma, soffitte ancora occupate nel palazzo degli abusivi

Risse, accoltellamenti, bivacchi di gente ubriaca fin dal mattino. E ancora borseggi, spaccio di droga. Accade nella via dell'ex hotel Cinecittà, a Roma, sgomberato a settembre dello scorso anno. Parte dei suoi occupanti, tutti sudamericani, ha attraversato la strada ed è andata a sistemarsi abusivamente in queste casette basse, che appartenevano alla cassa dei ragionieri. Qualche giorno fa, per la gioia dei residenti, sono arrivate le forze dell'ordine per liberarle. Neanche il tempo di festeggiare, che le soffitte sono state nuovamente occupate.