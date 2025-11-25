Logo Tgcom24
Cronaca
fermi auto e bus

Roma, si spoglia in mezzo alla strada e blocca il traffico

Via Nomentana paralizzata probabilmente per un flashmob organizzato nella Giornata internazionale"per l'eliminazione della violenza contro le donne

25 Nov 2025 - 18:03
01:46 
roma
video evidenza
giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne