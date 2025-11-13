Roma, sequestrati oltre 2 milioni di euro a Giancarlo Tulliani

Una villa da sogno, auto di lusso e conti per milioni di euro: è il patrimonio che la Guardia di Finanza ha sequestrato a Giancarlo Tulliani, l'ex cognato di Gianfranco Fini, oggi latitante a Dubai dopo la condanna a sei anni per riciclaggio arrivata ad aprile 2024. Un nome che torna dal passato, tra politica, affari e l'infinita vicenda della casa di Montecarlo, dove Fini non abitò mai, ma che i giudici avevano messo al centro dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro frutto di proventi illeciti. L'appartamento di Boulevard Princèsse Charlòtte 14, nel Principato di Monaco, ereditato dal partito di cui Fini era presidente, poi venduto per 300mila euro a una società dietro la quale ci sarebbe stato proprio Giancarlo Tulliani, e i capitali del re delle slot, Francesco Corallo, inquisito per un'evasione fiscale da centinaia di milioni di euro.