Roma, scuole occupate e danni: "Paghino gli studenti"

La scuola dove si sono registrati più disagi a Roma è il Virgilio, un liceo classico, dove bisognerà investire 60mila euro tra impianti antincendio e antintrusione, centraline e pulsanti. Anche se una parte dei guasti, chiariscono dalla scuola, risalirebbe a prima dell'occupazione.

Segue il liceo scientifico Archimede-Pacinotti, dove i tecnici di Città Metropolitana hanno registrato 50mila euro di danni. Per molti genitori e presidi a pagare quei danni dovrebbero essere gli stessi studenti.