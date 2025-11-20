Logo Tgcom24
Roma, scuole occupate e danni: "Paghino gli studenti"

Le conseguenze un po' in tutte le scuole sono banchi di scuola rovinati, finestre rotte, impianti elettrici da rifare, estintori svuotati

di Alessio Fusco
20 Nov 2025 - 20:05
01:34 

Soltanto al Liceo classico Ennio Quirino Visconti, in piazza del Collegio Romano nel cuore della Capitale, per giorni a ottobre gli studenti hanno occupato per la Palestina e contro il governo. A lamentarsi in primis sono i genitori. Le conseguenze un po' in tutte le scuole sono banchi di scuola rovinati, finestre rotte, impianti elettrici da rifare, estintori svuotati. Il Campidoglio ha fatto la conta dei i danni. Per riparare tutto bisognerà spendere 150mila euro.

La scuola dove si sono registrati più disagi a Roma è il Virgilio, un liceo classico, dove bisognerà investire 60mila euro tra impianti antincendio e antintrusione, centraline e pulsanti. Anche se una parte dei guasti, chiariscono dalla scuola, risalirebbe a prima dell'occupazione.
Segue il liceo scientifico Archimede-Pacinotti, dove i tecnici di Città Metropolitana hanno registrato 50mila euro di danni. Per molti genitori e presidi a pagare quei danni dovrebbero essere gli stessi studenti.

