Atti riservati della procura di Roma, fascicoli provenienti dai tribunali di tutta Italia, intercettazioni telefoniche e documenti del ministero della Giustizia: è intervenuta la polizia per chiudere un enorme deposito di carte giudiziarie lasciato aperto e incustodito in una via della Capitale. A scoprirlo un'inchiesta del programma "Striscia la notizia".