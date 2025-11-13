Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cercano i resti del giudice Adinolfi

Una galleria tombata, chiusa da trent'anni e che nessuno ha mai esplorato prima, potrebbe svelare i segreti sulla scomparsa di Paolo Adinolfi, giudice della corte d'Appello di Roma svanito nel nulla il 2 luglio del 1994. Forse i resti del suo corpo, o forse armi custodite dalla banda della Magliana, da sempre sospettata di aver avuto un ruolo nella vicenda. Soltanto ipotesi al momento, ma su cui si concentra l'attenzione delle forze dell'ordine che nelle scorse ore - con artificieri e cani molecolari - hanno iniziato a ispezionare i sotterranei di quella che oggi è la Casa del Jazz e che un tempo era una villa, già confiscata, di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della banda della Magliana. La famiglia di Adinolfi invita alla prudenza e al silenzio, in attesa di ricevere notizie certe.