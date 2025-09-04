Roma, rientro dalle ferie con sciopero dei mezzi

"Noi siamo quasi abituati a questi disagi a Roma, quindi non ci sorprende che iniziasse l’anno così". E' finita la tregua per molti italiani di rientro dalle vacanze a causa degli scioperi previsti per il mese di settembre. A inaugurare la protesta è il trasporto pubblico locale di Roma. Bus, tram e metro si sono fermati dalle 8.30 alle 12.30. Disagi per i cittadini. E così, nella Capitale, c'è chi preferisce muoversi a piedi o in scooter. Alle 21 sarà la volta del comparto ferroviario con il primo sciopero nazionale dopo la pausa estiva. Incroceranno le braccia i dipendenti di Trenitalia e Trenord fino alle 18 di venerdì.