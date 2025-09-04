Logo Tgcom24
dalle 21 quello ferroviario nazionale

Roma, rientro dalle ferie con sciopero dei mezzi

L'agitazione del trasporto locale nella Capitale. Dalle 21 scatta, invece, lo stop nazionale dei treni"

di Giulia Mutti
04 Set 2025 - 14:03
01:26 

"Noi siamo quasi abituati a questi disagi a Roma, quindi non ci sorprende che iniziasse l’anno così". E' finita la tregua per molti italiani di rientro dalle vacanze a causa degli scioperi previsti per il mese di settembre. A inaugurare la protesta è il trasporto pubblico locale di Roma. Bus, tram e metro si sono fermati dalle 8.30 alle 12.30. Disagi per i cittadini. E così, nella Capitale, c'è chi preferisce muoversi a piedi o in scooter. Alle 21 sarà la volta del comparto ferroviario con il primo sciopero nazionale dopo la pausa estiva. Incroceranno le braccia i dipendenti di Trenitalia e Trenord fino alle 18 di venerdì.

