Roma, ricostruiti naso e labbro in 3D a un bimbo morso da un animale

Aggredito da un animale che con un morso gli aveva strappato naso e parte delle labbra. Un bambino di 10 anni era arrivato con un grave trauma al volto dall'India in Italia. Completamente sfigurato. Ma all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma una serie di operazioni chirurgiche straordinarie, guidate dall'equipe del prof. Mario Zama, è riuscita, grazie a tecniche microchirurgiche e all'uso di modelli e stampe 3D, a ricostruire il viso.