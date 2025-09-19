Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
al bambino gesù

Roma, ricostruiti naso e labbro in 3D a un bimbo morso da un animale

Intervento eccezionale al Bambino Gesù

di Fabiola Mosciatti
19 Set 2025 - 14:39
01:23 

Aggredito da un animale che con un morso gli aveva strappato naso e parte delle labbra. Un bambino di 10 anni era arrivato con un grave trauma al volto dall'India in Italia. Completamente sfigurato. Ma all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma una serie di operazioni chirurgiche straordinarie, guidate dall'equipe del prof. Mario Zama, è riuscita, grazie a tecniche microchirurgiche e all'uso di modelli e stampe 3D, a ricostruire il viso.

roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri