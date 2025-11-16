Roma, questura decide di non far partire il corteo in auto contro le piste ciclabili

Una lunga fila di auto avrebbe dovuto sfilare per le vie di Roma, in testa ci sarebbe dovuto essere un autobus con diversi striscioni: "Più sicurezza stradale" e "Basta ciclabili inutili". Troppi però i cittadini romani che hanno deciso di protestare contro il Campidoglio per i nuovi divieti imposti per la viabilità. E così alla fine la questura ha deciso di non far partire il corteo per evitare disagi.