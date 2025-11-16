Logo Tgcom24
Cronaca
Roma, questura decide di non far partire il corteo in auto contro le piste ciclabili

Troppi i cittadini romani che avevano deciso di protestare contro il Campidoglio per i nuovi divieti imposti per la viabilità

di Alessio Fusco
16 Nov 2025 - 19:40
01:34 

Una lunga fila di auto avrebbe dovuto sfilare per le vie di Roma, in testa ci sarebbe dovuto essere un autobus con diversi striscioni: "Più sicurezza stradale" e "Basta ciclabili inutili". Troppi però i cittadini romani che hanno deciso di protestare contro il Campidoglio per i nuovi divieti imposti per la viabilità. E così alla fine la questura ha deciso di non far partire il corteo per evitare disagi.

