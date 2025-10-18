Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UNA CITTA' A TRAFFICO LIMITATO

Roma, proteste contro i varchi notturni

Ristoranti e bar sono molto preoccupati delle restrizioni

di Beatrice Bortolin
18 Ott 2025 - 19:56
01:32 

Molte zone del centro di Roma sono a traffico limitato, oltre che di giorno, anche la notte del venerdì e del sabato, dalle 23 alle 3, per evitare ingorghi legati alla movida. Restavano fuori da questa logica, finora, solo alcuni rioni. Ma il Primo Municipio, con una risoluzione approvata all'unanimità, vuole chiedere al Campidoglio l'estensione delle chiusure a tutto il centro. Ristoranti e bar sono molto preoccupati delle restrizioni.

video tg
roma