Roma, proteste contro i varchi notturni

Molte zone del centro di Roma sono a traffico limitato, oltre che di giorno, anche la notte del venerdì e del sabato, dalle 23 alle 3, per evitare ingorghi legati alla movida. Restavano fuori da questa logica, finora, solo alcuni rioni. Ma il Primo Municipio, con una risoluzione approvata all'unanimità, vuole chiedere al Campidoglio l'estensione delle chiusure a tutto il centro. Ristoranti e bar sono molto preoccupati delle restrizioni.