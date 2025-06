Roma, preside "mobbizzata" dal sindacato

Mobbizzata per mesi, osteggiata in ogni decisione e proposta, persino insultata dai rappresentanti sindacali interni al suo istituto. E' quanto denuncia la dirigente scolastica del Liceo Montessori di Roma, Anna Maria de Luca. Una situazione insostenibile, che ha mosso tutto il centrodestra con denunce e l'annuncio di una interrogazione parlamentare. "Tutto iniziò - ricorda la preside - con una lettera che alcuni docenti fecero sul Fatto quotidiano per la vicenda di Open Arms, contro il ministro Valditara. E in questa lettera inclusero tutti i docenti del Montessori. E non era vero, perché moltissimi non ne sapevano nulla e non erano per nulla d'accordo con questa posizione. Mi chiesero aiuto e io uscii con una dichiarazione pubblica, dicendo alla politica 'giù le mani dalla scuola'". Anna Maria De Luca si autodefinisce una donna libera, senza simpatie politiche di destra, anzi: parte della sua famiglia, emigrata in Argentina, venne trucidata durante la dittatura. Eppure è stata accusata di essere fascista. La Cgil territoriale sostiene, però, di non essere a conoscenza di alcun mobbing. Piena solidarietà dall'associazione presidi.