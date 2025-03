Roma, pedana rotta: bimba disabile non può entrare a scuola

Alla scuola media Fratelli Bandiera di Roma, una bambina in sedia a rotelle non può accedere all'aula principale a causa di un montacarichi guasto e deve usare un ascensore interno che spesso si rompe. Non può nemmeno andare alla mensa. Nonostante le segnalazioni e i tentativi di riparazione, il problema persiste. Le insegnanti e le mamme degli altri alunni hanno proposto di utilizzare fondi raccolti per acquistare una nuova pedana, ma senza successo. "Sono sette mesi che non funziona da settembre, io la prendo in braccio e la porto su, se no prendiamo l’ ascensore ma anche quella si rompe spesso e lei rimane da sola", racconta il padre della piccola.