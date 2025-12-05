A Roma, nella zona della stazione Termini, sale la paura di cittadini, turisti e commercianti, che quando cala il buio della notte iniziano a guardarsi le spalle. Se di giorno, infatti, la luce del sole e la presenza di esercito e forze dell'ordine rassicura chi si aggira tra lo scalo ferroviario e le vie limitrofe, al calare del sole - raccontano - crescono i pericoli.