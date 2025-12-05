Logo Tgcom24
Roma, nella zona della stazione Termini sale la paura di cittadini, turisti e commercianti

Se di giorno, la luce del sole e la presenza di esercito e forze dell'ordine rassicura chi si aggira tra lo scalo ferroviario e le vie limitrofe, al calare del sole - raccontano - crescono i pericoli

di Alessio Campana
05 Dic 2025 - 21:08
01:35 

A Roma, nella zona della stazione Termini, sale la paura di cittadini, turisti e commercianti, che quando cala il buio della notte iniziano a guardarsi le spalle. Se di giorno, infatti, la luce del sole e la presenza di esercito e forze dell'ordine rassicura chi si aggira tra lo scalo ferroviario e le vie limitrofe, al calare del sole - raccontano - crescono i pericoli.

Tra scippi, degrado e microcriminalità chi vive il quartiere chiede maggiore sicurezza.

