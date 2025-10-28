Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
al casilino

Roma, nella villa dei sinti prima della demolizione

La sontuosa dimora, abusiva, era considerata una centrale di spaccio

28 Ott 2025 - 12:18
01:07 

Prima della demolizione, alcune immagini degli interni della sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32 a Roma, diventata una centrale di spaccio di droga.

roma
video evidenza