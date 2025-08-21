Logo Tgcom24
l'emergenza dell'estate capitolina

Roma, movida folle tra i giovanissimi

Sono minorenni, alcuni di loro non hanno neanche 14 anni. Eppure, mischiano già alcool e - a volte - anche droghe

di Lorenzo Pace
21 Ago 2025 - 20:40
Sono minorenni, alcuni di loro non hanno neanche 14 anni. Eppure, mischiano  già alcool e - a volte - anche droghe. Succede soprattutto d'estate, quando le scuole sono chiuse. 

A Roma, fra giugno e luglio, il pronto soccorso pediatrico Bambin Gesù ha accolto 24 bambini, 16 ricoverati per consumo di alcool, 8 per sostanze stupefacenti. Il dato corrisponde al numero di accessi che era stato registrato durante gli altri 10 mesi dell'anno. Per il personale, c'è un dato particolarmente critico.
 

