Roma, mesi per un appuntamento per ottenere o rinnovare la carta d'identità

Un problema che va avanti da anni

di Alessio Fusco
05 Ott 2025 - 19:37
02:26 

Open day per ottenere o rinnovare la carta di identità a Roma. Si tratta di due giorni in cui il Comune tiene aperti gli uffici anche nel fine settimana per cercare di agevolare i cittadini. Anche se, per fare il documento, occorre comunque avere una prenotazione. E prenotarsi per gli open day o per un normale appuntamento sul portale del Viminale sembra quasi impossibile. Possono passare anche mesi prima di riuscire a trovare un giorno disponibile. Un problema che va avanti da anni.

