Roma, le buche rendono pericolose le strade: cadute e incidenti

"Sono andata in ospedale dopo la caduta per una buca, credevo una distorsione della caviglia e invece mi ero rotta il malleolo". Tante le testimonianze come queste di residenti e non della Capitale alle prese tutti i giorni con le buche per le strade di Roma. Cattiva manutenzione ma anche speculazioni sul rifacimento del manto stradale. Ed è finito in manette il "re dell'asfalto", l'imprenditore Mirko Pellegrini. Con lui, in tutto cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e 17 società interdette dal contrarre con la Pubblica amministrazione. questo è il bilancio di un'operazione della guardia di finanza del comando provinciale di Roma. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato alla luce un articolato sistema corruttivo legato agli appalti pubblici per la manutenzione stradale nella Capitale. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta a corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta.