Roma, la Cassazione nega il risarcimento a una donna caduta a Trinità dei Monti

Era una bella giornata a Roma, quel 5 luglio del 2014, quando una turista, scendendo la scalinata di Trinità dei Monti, cadde rovinosamente, fratturandosi un piede e lussandosi un gomito. Un incidente che le causò danni permanenti pari a un'invalidità del 22%. Per questo motivo decise di fare causa al Campidoglio e chiedere i danni - calcolati in 130mila euro - perché secondo lei la scalinata non era sicura. Non c'era nessun cartello di pericolo, mancava un presidio antinfortunistico, e i gradini - stando alla sua versione - erano scivolosi, anche in assenza di pioggia. Già nei primi due gradi di giudizio, le sentenze le avevano dato torto, e ora la Cassazione conferma che non le spetta nessun risarcimento: "Doveva prestare più attenzione".