Roma, l'ultimo contadino di Monte Mario: "Aiutatemi con l'orto, in cambio dono verdure e uova"

Dentro la Riserva Naturale dell’Insugherata, a Monte Mario Alto, a Roma, in fondo alla strada sterrata di via Rosa Gattorno c'è il regno di Angelo Mostarda, 65 anni, terza generazione di contadini. Da anni coltiva il suo orto. Lì ci sono anche le sue galline. Ed è riuscito a creare un movimento di solidarietà. "Angelo ha bisogno di aiuto per curare il suo orto, in cambio può dare ortaggi e uova fresche delle sue galline, è stato l'appello sui social dell'ultimo contadino di Roma Nord. Poche parole che hanno portato una valanga di like e un centinaio di proposte di aiuto.