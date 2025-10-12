Roma, l'Aventino ostaggio dei cortei Pro Pal: "Basta degrado"

I residenti tra via San Saba e piazzale Ostiense denunciano: "Costretti a chiudere ogni weekend"di Roberto Lamura
La testa dei grandi cortei di Roma si forma qui, a piazzale Ostiense, e si snoda lungo il viale che cintura il colle da cui prende il nome: Aventino. Il quartiere delle basiliche romane negli ultimi weekend è stato ostaggio delle manifestazioni Pro Pal che nel migliore dei casi lasciano dietro di loro muri e saracinesche imbrattate.
Quello dell'11-12 ottobre è il primo fine settimana senza che i commercianti siano costretti a chiudere le attività in anticipo e tirano un sospiro di sollievo. I residenti della zona compresa tra via di San Saba, viale Aventino e piazzale Ostiense dicono basta al degrado e ai pesanti problemi creati dai ripetuti passaggi di migliaia di manifestanti.
E le scritte sono ancora lì in attesa che qualcuno si faccia carico di cancellarle e ripulire le facciate. Ma chi paga? Gli Amici dell'Associazione dell'Aventino che dal 1981 si occupa del decoro del quartiere ha segnalato più volte alla Questura la necessità di non gravare sempre sulle stesse zone.