Roma, l'arrotina Eleonora si racconta

La storia del suo mestiere è quella della sua famigliadi Emanuela Vernetti
Un richiamo antico che dura da oltre cento anni: quello dell'arrotino, che Eleonora tramanda e rinnova con la sua bottega storica nel cuore di Roma. Una delle ultime a resistere nella Capitale. "Ho guardato tanto mio zio che lavorava, mi mettevo dietro di lui", racconta.
Prima donna arrotina, ultima di tre generazioni, la storia del suo mestiere è quella della sua famiglia, dell'antica coltelleria Zoppo. Un'attività che inizia con l'unità d'Italia e diventa bottega dal 1921.