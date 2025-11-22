Roma, incendio in una casa di riposo: morta un'anziana

Una tragedia causata quasi sicuramente da un mozzicone di sigaretta spento male, che ha dato fuoco alle lenzuola del letto e ha provocato l'incendio. Una donna di 87 anni è morta e altri 4 ospiti di questa casa per anziani nel centro storico di Torrita Tiberina, nell'alto Lazio, sono rimasti intossicati dal fumo. È accaduto ieri sera intorno alle 22, al primo piano di questo edificio, dove ancora si vedono i vetri della finestra anneriti. L’allarme è scattato immediatamente, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco delle stazioni più vicine. L’incendio è stato spento rapidamente. Ma non c'era nulla da fare per lospite della camera singola dove si sono sprigionate le fiamme.