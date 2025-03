Roma, incendio in un concessionario auto Tesla

Notte di fuoco a Roma per un maxi incendio che si è sviluppato in una concessionaria Tesla in via Serracapriola, nella zona di Torre Angela. Poco dopo le 4 del mattino lunedì 31 marzo, il sistema dall'allarme ha allertato i vigili del fuoco. L'alta colonna di fiamme e fumo ha reso subito difficile l'intervento. L'incendio ha completamente avvolto la concessionaria Tesla, dove sono andate a fuoco 17 auto. Nessuna persona coinvolta. Le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Sul posto le volanti della polizia di Stato e le pattuglie del distretto Casilino. Si indaga per risalire alle cause. Al momento nessuna pista è esclusa.