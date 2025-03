Roma, incendi a Ostia dopo la decisione del Consiglio di Stato sui balneari

Cinque stabilimenti sono stati dati alle fiamme nella notte a Ostia, portando a sette i lidi colpiti da incendi dolosi negli ultimi giorni. Gli incendi potrebbero essere legati alla decisione del Consiglio di Stato di avviare le gare per le concessioni balneari. La polizia ha fermato un 25enne, ma non sono stati trovati elementi che lo colleghino ai roghi. I danni alle strutture, tra cui cabine, pedalò e sdraio, ammontano a migliaia di euro. La presenza di copertoni come innesco conferma l'origine dolosa. Si sospetta che almeno due persone siano coinvolte. Il sindaco Gualtieri ha convocato una riunione di sicurezza con il prefetto.