Un anziano di 80 anni ha percorso con l'auto un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza. L'80enne, illeso, sarebbe risultato negativo all'etilometro. Per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. L'uomo è stato denunciato. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti.