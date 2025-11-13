Roma, il parroco contro i vandali della chiesa: "Una cancellata per fermarli"

"Addirittura sono arrivati a urinare, proprio per sfregio. Trovano che il luogo può essere oltraggiato". Don Manlio Asta, parroco della Chiesa di Sant'Ippolito a Roma è esasperato. Ogni fine settimana, ormai da almeno due anni, trova la scalinata della sua parrocchia piena di bicchieri, bottiglie rotte, sporcizia e residui inenarrabili delle notti brave di orde di ragazzini spesso minorenni. Ci troviamo nella Capitale, in viale delle Province, zona vicinissima al centro. "Sto pensando, purtroppo, di mettere una cancellata per impedire questo abuso", è la soluzione a cui vuole ricorrere per fermare i vandali.