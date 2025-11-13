Logo Tgcom24
Cronaca
la profanazione del sagrato va avanti da anni

Roma, il parroco contro i vandali della chiesa: "Una cancellata per fermarli"

Don Manlio Asta della parrocchia di Sant'Ippolito è"esasperato: "Sono arrivati a urinare sul sagrato per sfregio"

di Beatrice Bortolin
13 Nov 2025 - 20:08
01:31 

"Addirittura sono arrivati a urinare, proprio per sfregio. Trovano che il luogo può essere oltraggiato". Don Manlio Asta, parroco della Chiesa di Sant'Ippolito a Roma è esasperato. Ogni fine settimana, ormai da almeno due anni, trova la scalinata della sua parrocchia piena di bicchieri, bottiglie rotte, sporcizia e residui inenarrabili delle notti brave di orde di ragazzini spesso minorenni. Ci troviamo nella Capitale, in viale delle Province, zona vicinissima al centro. "Sto pensando, purtroppo, di mettere una cancellata per impedire questo abuso", è la soluzione a cui vuole ricorrere per fermare i vandali.

roma
video tg