Cronaca
COLPA DEL GPS

Roma, il navigatore indica la strada e il guidatore si ritrova sulle scale di Trinità dei Monti

È la seconda volta nel giro di poche settimane

di Giulia Mutti
15 Ago 2025 - 13:13
01:23 

È diventata la corsia preferenziale per automobilisti poco attenti. il navigatore indica la strada e il guidatore si ritrova sulle scale di Trinità dei Monti a Roma, in pieno centro di fronte agli occhi dei turisti. L'ultimo caso domenica scorsa quando un 28enne italiano alla guida di un fuoristrada  di sua proprietà, arriva da via Sistina e invece seguire il percorso consentito, svolta a sinistra e si ritrova con le ruote sui 136 gradini patrimonio dell’umanità. 

trinita dei monti
roma
piazza di spagna

