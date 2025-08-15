Roma, il navigatore indica la strada e il guidatore si ritrova sulle scale di Trinità dei Monti

È diventata la corsia preferenziale per automobilisti poco attenti. il navigatore indica la strada e il guidatore si ritrova sulle scale di Trinità dei Monti a Roma, in pieno centro di fronte agli occhi dei turisti. L'ultimo caso domenica scorsa quando un 28enne italiano alla guida di un fuoristrada di sua proprietà, arriva da via Sistina e invece seguire il percorso consentito, svolta a sinistra e si ritrova con le ruote sui 136 gradini patrimonio dell’umanità.