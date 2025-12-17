Logo Tgcom24
Roma, il disastro delle case popolari

Nei 50mila alloggi dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia popolare, la metà degli inquilini non paga e gli affitti arretrati ammontano a un miliardo e 250 milioni

di Emanuela Vernetti
17 Dic 2025 - 19:37
01:37 

A Roma, nei 50mila alloggi dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia popolare, la metà degli inquilini non paga e gli affitti arretrati ammontano a un miliardo e 250 milioni. Numeri che non tengono conto delle case che appartengono al Comune e che, tra degrado e mancata manutenzione, non sembrano essere in una situazione migliore.

