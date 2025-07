Roma, esplode un deposito di gas: il film dell'esplosione, l'incendio,"il boato, le sirene

Fiamme alte, poi l'improvviso boato. Attimi di paura a Roma, nel quartiere Prenestino, dove un'improvvisa esplosione partita da un distributore di carburante ha investito la zona circostante, terrorizzando i passanti. Nei video diffusi sui social si sentono i boati, si vedono le automobili andate a fuoco. Anche la piscina è stata devastata, ma, fortunatamente non c'erano ancora i bambini che la frequentano in questi giorni estivi, come si sente dalle prime testimonianze. Le immagini hanno registrato i momenti concitati dei soccorsi e il suono delle sirene.