Roma, demolita villa abusiva di un clan Sinti

Questa abitazione, oltre che abusiva, era diventata una centrale di spaccio nel quartiere di Rocca Cencia, estrema periferia a sud est di Roma. I suoi occupanti, sgomberati da polizia e carabinieri prima dell'inizio delle attività delle ruspe dei vigili del fuoco, si sono radunati poco distante, per assistere alla demolizione. Tanta la rabbia: questa casa l'ha costruita nostra madre, hanno gridato. Madre che non era presente, perché in prigione.