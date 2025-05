Roma, degrado a Colle Oppio: aggredito il nostro collega Alessio Fusco | La paura dei residenti

A Colle Oppio, nel cuore di Roma e a pochi passi dal Colosseo, i residenti denunciano una situazione di crescente degrado: tendopoli abusive, droga e furti. “Qui dormono per terra, vivono in una quindicina di tende. Mio figlio è stato derubato”, racconta una donna. Il nostro collega, Alessio Fusco, è stato aggredito e derubato del copri microfono mentre girava il servizio insieme alla troupe. Dopo essersi allontanato è riuscito ad avere un breve dialogo con un giovane estraneo all'aggressione: “Molti qui non hanno un lavoro né alternative” ha spiegato. In una delle aree più visitate al mondo, la sicurezza e il decoro urbano sembrano ormai compromessi.