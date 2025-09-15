Logo Tgcom24
Cronaca
Un pegno d'amore che non passa di moda

Roma, da Ponte Milvio al Colosseo: traslocano i lucchetti dell'amore

Sulla grata che delimita e protegge il Ludus Magnus, la più grande delle palestre gladiatorie della Roma antica

di Michelangelo Iuliano
15 Set 2025 - 13:18
Un pegno d'amore che non passa di moda: sono i lucchetti che le coppie più romantiche legano vicino ad alcuni monumenti delle città. E che possono anche cambiare luogo. A Roma, a Ponte Milvio erano diventanti un simbolo. Un'onda partita dopo il best seller e il film "Ho voglia di te". Ora centinaia di lucchetti, con incise le iniziali di fidanzati di tutto il mondo, sono comparse davanti al Colosseo, sulla grata che delimita e protegge il Ludus Magnus, la più grande delle palestre gladiatorie della Roma antica. E i negozi nelle vicinanze fanno affari d'oro. Nemmeno le transenne che al momento delimitano il sito archeologico riescono a fermare il fenomeno.

