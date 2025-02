Roma, costringe la compagna in una cantina-prigione: arrestato

Un 45enne è stato arrestato a Roma per aver rinchiuso la compagna in una cantina, adibita di fatto a prigione con letto, sacchi con vestiti e un secchio come bagno. La 38enne, di origini polacche, è però riuscita a uscire dall'incubo grazie al "signal for help", il segno convenzionale con la mano per indicare che si è vittime di violenza. Durante una passeggiata per le vie del quartiere, l'uomo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la donna. Una passante è intervenuta provando a fermare il 45enne, mentre la trascinava per i capelli per ricondurla nella cantina. La testimone ha immediatamente chiamato il 112.