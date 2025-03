Roma, colletta per il vigilante che sparò e uccise un ladro in fuga

Nel condominio in via Cassia 1004 a Roma non si parla d'altro da quando Antonio Micarelli, vigilante di 56 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso il 24enne Antonio Ciurciumel lo scorso 6 febbraio dopo un furto in un appartamento del palazzo, in cui anche lui abita. Una sequenza di 10 colpi sparati non a scopo intimidatorio ma ad altezza d'uomo. Lo scrivono gli inquirenti dopo aver visionato un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Un arresto che però non convince buona parte dei condomini. Così, alcuni di loro hanno avviato una raccolta fondi per coprire le spese legali.