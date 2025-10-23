Roma, Colle del Sole e Villaggio Prenestino senza medici di base

"Il problema in questo quartiere è che stanno andando in pensione, il prossimo mese, tre medici di base e quindi tutto il quartiere si ritrova senza la medicina di base" ha dichiarato Silvano Del Zio, comitato di quartiere Villaggio Prenestino. Accade ancora, nella capitale d'Italia, che un quartiere molto popoloso - quasi 8mila residenti - resti senza nemmeno un medico di famiglia. Ci troviamo nel Villaggio Prenestino, estrema periferia est. La carenza di medici di base è un problema nazionale, che in alcune periferie diventa emergenza. Qui, per trovare una soluzione, bisogna percorrere decine di km, impiegando, con il traffico, addirittura ore. Anche nel vicino quartiere di Colle del Sole, c'era stato un problema analogo. I pochi medici di famiglia disponibili, preferiscono zone più centrali e meglio collegate. Ma il rischio è che così vengano intasati i pronto soccorso anche per questioni meno urgenti.