Roma, cinque minori intossicati per il cloro di una piscina

Un rumore sordo, e poi il grido di un bambino: "Mamma la piscina sta diventando gialla!". Qualche lungo attimo per capire cosa stesse succedendo, poi da una piscina di un centro sportivo privato del quartiere Borghesiana, a Roma, hanno iniziato a uscire tutti i bagnanti, in gran parte bambini che stavano giocando in acqua. 5 minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni si sono sentiti male, molto probabilmente per un’anomala fuoriuscita di cloro.

Hanno iniziato a tossire e respirare male. Gli occhi e la pelle in fiamme, a tal punto che i genitori li hanno portati al policlinico Umberto I. Quattro sono fratelli, il quinto era nella stessa zona della piscina, quella con più concentrazione di sostanza corrosiva.

Due piccoli sono stati subito dimessi, altri due sono tutt’ora ricoverati nel reparto di pediatria. Il più grave, 9 anni, è in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono molto serie. Non sta rispondendo alle terapie, e rischia danni neurologici importanti.

La procura ha aperto un fascicolo per lesioni, iscrivendo nel registro degli indagati il responsabile del centro sportivo. L’ipotesi è che qualcosa non abbia funzionato nell’erogazione del cloro, forse a causa di un calo di pressione dell’acqua, legato a un evento sportivo che si stava svolgendo proprio in quelle ore. Dai bocchettoni dell’impianto ha iniziato a fuoriuscire una patina gialla, densa, che ha causato immediate conseguenze alla salute di chi stava nuotando in quel momento. Sui social la denuncia, tutta da verificare, di un'altra madre che sostiene essere accaduto lo stesso tipo di "incidente" l'estate scorsa.