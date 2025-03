Roma, centrato il 6 al Superenalotto da 88 milioni

Il primo 6 al Superenalotto del 2025 bacia Roma. Il jackpot da 88,2 milioni di euro è stato centrato in un punto vendita Sisal di via della Giustiniana, nel quadrante nord della Capitale. Il vincitore si porta a casa il montepremi milionario grazie ad una giocata di appena 3 euro effettuata con il cosiddetto sistema Quick Pick, cioè con numeri completamente casuali scelti direttamente da un terminale e non dal giocatore stesso. La sestina vincente è 36-40-49-54-66-83, Jolly 14 e Superstar 44.